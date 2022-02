Roma, 23 feb. (LaPresse) – “Accelerando il percorso di aste FER, in linea per il raggiungimento dei nuovi obiettivi di penetrazione rinnovabili elettriche pari al circa 70%, nei primi mesi dell’anno abbiamo aggiudicato già 1,5 gigawatt questo è il primo tangibile segnale che le semplificazioni via stanno iniziando ad avere effetto. Se in un mese e mezzo abbiamo fatto 1,5 contro una media di 0.4-0,5 siamo nella giusta direzione. Il target dei 7-8 gigawatt annuali da mettere a terra è realizzabile per arrivare dove vogliamo arrivare”. Così il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani durante l’informativa alla Camera.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata