Firenze, 23 feb. (LaPresse) – “Quella sera ero di turno e verso le 21 venni chiamato telefonicamente dal collega Nastasi che mi disse che era morto David Rossi. Fino ad allora non mi aveva chiamato nessuno. In genere sui casi di suicidio non interveniamo e non si va quasi mai sul posto. Avendomi chiamato il collega, che mi descrisse chi era David Rossi, che non sapevo chi fosse, mi spinse ad andare sul posto. Per la ‘vicinanza’ con le indagini su Mps fecero sì che chiedessi a Nastasi e Natalini di venire anche loro. Salì nell’ufficio di Rossi con il luogotenente Cardiello e nell’androne trovai il colonnello dei carabinieri Aglieco e la vice questore Alessia Baiocchi. Stabilii che l’indagine venisse svolta dalla polizia. Quando sono arrivato nell’ufficio di Rossi Nastasi e Natalini erano già nella stanza con i poliziotti Marini e Gigli e non mi ricordo di aver visto dentro dei carabinieri. L’ufficio era perfettamente in ordine, come era nello stile di Rossi”. Lo ha raccontato il magistrato Nicola Marini, ascoltato oggi in Commissione di inchiesta sulla morte di David Rossi, ex responsabile della comunicazione della banca Mps. Rossi morì il 6 marzo 2013 a Siena, dopo essere precipitato da una finestra del suo ufficio. All’epoca dei fatti Marini era il pubblico ministero di turno. Oltre a Marini, la sera in cui morì Rossi, nell’ufficio dell’allora capo della comunicazione della banca, al terzo piano della sede di Mps in Rocca Salimbeni, entrarono per un sopralluogo i sostituti procuratori Aldo Natalini e Antonino Nastasi, che coordinavano le indagini sulle vicende finanziarie che riguardavano il Monte dei Paschi.

