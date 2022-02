Firenze, 23 feb. (LaPresse) – “Indagavamo su un fatto che fin da subito apparve come suicidio” e “l’investigazione ha preso la giusta piega che doveva prendere trattandosi dell’ipotesi di reato di istigazione al suicidio”. Lo ha detto il magistrato Nicola Marini, ascoltato oggi in Commissione di inchiesta sulla morte di David Rossi, ex responsabile della comunicazione della banca Mps. Rossi morì il 6 marzo 2013 a Siena, dopo essere precipitato da una finestra del suo ufficio. All’epoca dei fatti Marini era il pubblico ministero di turno. Oltre a Marini, la sera in cui morì Rossi, nell’ufficio dell’allora capo della comunicazione della banca, al terzo piano della sede di Mps in Rocca Salimbeni, entrarono per un sopralluogo i sostituti procuratori Aldo Natalini e Antonino Nastasi, che coordinavano le indagini sulle vicende finanziarie che riguardavano il Monte dei Paschi.

