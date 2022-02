Milano, 23 feb. (LaPresse) – La regione europea ha riportato un ulteriore calo di casi di Covid questa settimana, con oltre 7,2 milioni di nuovi casi, 26% in meno rispetto alla settimana precedente. Questa è la terza settimana consecutiva di calo del numero di nuovi casi. Un solo paese, l’Islanda, ha riportato un aumento superiore al 20% questa settimana. Lo si legge nel report settimanale dell’Oms. Questa settimana nella regione sono stati segnalati oltre 24.000 nuovi decessi, 5% in meno rispetto alla settimana precedente. Il maggior numero di morti è stato segnalato nella Federazione russa (5252 nuovi decessi; 3.6 nuovi decessi ogni 100 000; +9%), in Italia (2024 nuovi decessi; 3,4 nuovi decessi per 100 000; -11%) e Turchia (1922 nuovi decessi; 2,3 nuovi decessi ogni 100.000; +11%).

