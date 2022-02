Firenze, 23 feb. (LaPresse) – Dal 31 marzo “non sarà più in vigore il sistema delle zone colorate. Le scuole resteranno sempre aperte per tutti: saranno infatti eliminate le quarantene da contatto. Cesserà ovunque l’obbligo delle mascherine all’aperto, e quello delle mascherine FFP2 in classe”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi intervenendo all’auditorium del Maggio Musicale Fiorentino, a Firenze.

