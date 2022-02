Roma, 23 feb. (LaPresse) – “Rispetto il dibattito interno del Pd, ma esprimo gratitudine perché ha abbandonato la linea che aveva tenuto in giunta e infatti la commissaria Pd in giunta ieri non ha partecipato al voto”. Così il leader di Italia viva Matteo Renzi intervenendo a Radio Leopolda.

