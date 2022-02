Milano, 23 feb. (LaPresse) – “Possiamo parlare di tutte le formule astratte che volete. Volete parlare di campo largo? Che cosa significa campo largo? Per me è una formula astratta. Se significa politiche per i cittadini annacquate, io in questo campo largo non ci entro”. Così il leader in pectore del M5S, Giuseppe Conte, parlando con i cronisti a Roma. “A me – ha aggiunto – interessa parlare di salario minimo, a me interessa sapere chi firmerà questo disegno di legge. Mi interessa sapere come intendiamo la politica, l’etica pubblica. Il contrasto dei privilegi interessa o no? I politici hanno dei percorsi preferenziali? Che cosa fanno? Sollevano un conflitto di attribuzione? Dicono che i pm hanno violato una Costituzione? Questo non ci interessa. Se questo è il campo largo, non ci interessa”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata