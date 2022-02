Roma, 23 feb. (LaPresse) – “Condanniamo la decisione di Mosca di inviare nei territori delle due repubbliche separatiste un contingente di truppe con sedicenti funzioni di peacekeeping. È un gesto che rischia di esacerbare una situazione già molto tesa. Ricordo che si stima una presenza russa lungo i confini con l’Ucraina tra 170 e 190 mila unità”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, durante l’informativa alla Camera sulla crisi tra Ucraina e Russia. “Inoltre, in questo contesto, desta molta preoccupazione la decisione delle Autorità di Mosca e di Minsk di proseguire le esercitazioni congiunte che avrebbero dovuto concludersi domenica – aggiunge -. Sono circa 30mila le unità delle forze armate russe impegnate in queste attività. Altrettanto preoccupante, in prospettiva, è la tenuta in Bielorussia, il prossimo 27 febbraio, del referendum confermativo di una nuova Costituzione: l’articolo di questo progetto di riforma non prevede il concetto di neutralità internazionale della Bielorussia e, in più, apre le porte anche all’eventuale dispiegamento di armi nucleari sul territorio bielorusso”, sottolinea il responsabile della Farnesina.

