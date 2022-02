Roma, 22 feb. (LaPresse) – L’Iss ha smentisce che il booster possa mettere a rischio il sistema immunitario nei più giovani: “Al momento non c’è nessuna prova che il booster influisca negativamente sulla risposta immunitaria. I test clinici e gli studi real world condotti negli altri paesi – come Israele e Usa – hanno evidenziato una maggiore protezione da parte della dose aggiuntiva in tutte le fasce di età”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata