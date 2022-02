Milano, 22 feb. (LaPresse) – “L’Ucraina qualifica inequivocabilmente le recenti azioni della Russia come una violazione della sovranità e dell’integrità territoriale del nostro stato. Tutta la responsabilità per le conseguenze in relazione alle decisioni menzionate ricade sulla leadership politica russa”. Così il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky in un messaggio alla nazione citato da Ria Novosti.

