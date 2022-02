Roma, 22 feb. (LaPresse) – “Wizz Air sta continuando a monitorare da vicino la situazione in Ucraina. Al momento non abbiamo apportato alcuna modifica alla nostra programmazione e tutti i nostri voli da/per l’Ucraina continuano a operare normalmente. Tutti i passeggeri che hanno prenotato voli da e per l’Ucraina sono invitati a controllare le loro mail con costanza per ulteriori informazioni sui loro voli”. Così la compagnia, rispondendo alle domande di LaPresse su un eventuale stop ai voli per l’Ucraina a fronte dell’attuale scenario geopolitico.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata