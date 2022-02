Bruxelles, 22 feb. (LaPresse) – “Seguiamo sempre la via diplomatica perché secondo noi è l’unico modo per trovare una soluzione sostenibile per discutere con la Russia i pericoli dell’approccio che il Cremlino ha adottato contro l’Ucraina e l’Europa. Le nostre preferenze sono per i canali diplomatici, ma siamo pronti a reagire a qualsiasi forma di aggressione dalla Russia”. Lo ha detto il portavoce della Commissione per gli affari esteri, Peter Stano, nel briefing quotidiano con la stampa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata