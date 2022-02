Mosca (Russia), 22 feb. (LaPresse/AP) – Il presidente russo, Vladimir Putin, ha chiesto al Senato il permesso per l’uso delle forze armate all’estero. I senatori, secondo le previsioni, daranno il via libera a breve, in una sessione odierna. La decisione apre alla formalizzazione del dispiegamento militare russo nelle regioni separatiste dell’est dell’Ucraina, dopo che Putin ha riconosciuto le autoproclamate repubbliche filorusse. Potrebbe anche segnalare l’intenzione di lanciare un attacco su più vasta scala all’Ucraina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata