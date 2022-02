Roma, 22 feb. (LaPresse) – Mosca è ancora pronta a negoziare con Washington, la decisione della Federazione Russa di riconoscere l’indipendenza delle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk non influisce sulla sua disponibilità al dialogo. Lo ha affermato la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova in onda sul canale YouTube “Solovyov Live”, rispondendo alla domanda se il riconoscimento dei separatisti del Donbass avrebbe influenzato i piani riguardanti l’incontro tra il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e il segretario di Stato Usa Antony Blinken in programma a Ginevra per giovedì 24. Lo riporta la Tass.

