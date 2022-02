Roma, 22 feb. (LaPresse) – “Il Cremlino non ha riconosciuto le autoproclamate” repubbliche separatiste del Donbass, “ma ha riconosciuto la propria aggressione contro l’Ucraina. Rimaniamo fiduciosi e sereni. Siamo pronti e in grado di difendere noi stessi e la nostra sovranità. Il mondo non può tacere”. Lo ha scritto su Twitter il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov. “Sanzioni? Another brick in the wall? Nuovo muro di Berlino?”, ha aggiunto.

