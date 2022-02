Roma, 22 feb. (LaPresse) – Nelle prossime settimane “estenderemo le sanzioni territoriali imposte alla Crimea al territorio non controllato dal governo nelle cosiddette repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk. Nessun individuo o azienda del Regno Unito potrà fare affari con questo territorio fino a quando non sarà restituito al controllo ucraino”, precisa il ministero. In caso di ulteriori atti aggressivi da parte della Russia Londra riferisce di aver preparato un pacchetto senza precedenti di sanzioni che includono una vasta gamma di misure rivolte al settore finanziario russo e al commercio. “Se la Russia non dovesse allentare la tensione, il Regno Unito introdurrà a breve una legislazione che, tra le altre misure, impedirà alla Russia di emettere debito sovrano sui mercati del Regno Unito. Lavorando con i partner, isoleremo effettivamente la Russia dall’economia globale e renderemo molto più difficile per gli oligarchi e le imprese operare al di fuori dei propri confini”, riferisce il Foreign Office.

