Roma, 22 feb. (LaPresse) – “La via del dialogo resta essenziale, ma stiamo già definendo nell’ambito dell’Unione Europea misure e sanzioni nei confronti della Russia”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi in apertura del suo intervento al Consiglio di Stato per l’insediamento del nuovo presidente Franco Frattini a proposito della crisi in Ucraina.

