Milano, 22 feb. (LaPresse) – “Come abbiamo sempre ribadito, la nostra ambasciata a Kiev deve restare aperta e vogliamo lasciarla aperta perché crediamo nella diplomazia e faremo in modo di coordinarci con gli altri partner europei per lasciare il più possibile le ambasciate europee aperte a Kiev”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di maio al termine del G7 e del Consiglio Affari esteri a Parigi. “Stiamo anche lavorando a un’iniziativa che è quella di tenere una seduta del consiglio degli Affari esteri dell’Unione europea, con i 27 ministri, l’alto rappresentante, a Kiev, per dare un chiaro segnale di solidarietà al popolo ucraino”, aggiunge.

