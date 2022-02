Milano, 22 feb. (LaPresse) – “Come governo stiamo costruendo un percorso per erogare aiuti finanziari all’Ucraina, che in questo momento è in evidente difficolta”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di maio al termine del G7 e del Consiglio Affari esteri a Parigi.

