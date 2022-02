Roma, 22 feb. (LaPresse) – Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, nella riunione di oggi “ha convenuto di rinnovare l’invito al Presidente del Consiglio dei ministri a intervenire in audizione, anche in relazione alla grave crisi in corso in Ucraina e le possibili ricadute sulla sicurezza nazionale del Paese, in considerazione di quanto stabilito dalla legge n. 124 del 2007 che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri l’alta direzione e la responsabilità generale della politica dell’informazione per la sicurezza”. Lo rende noto il senatore Adolfo Urso, presidente del Copasir.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata