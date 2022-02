Milano , 22 feb. (LaPresse) – “La situazione in Ucraina al momento è molto preoccupante, in generale. Ma da parte dell’imprenditoria italiana presente in Ucraina non c’è attualmente l’intenzione di lasciare e rientrare dall’Ucraina. Le imprese e gli imprenditori italiani presenti in Ucraina restano. E a farli restare sono i numeri dell’export verso il Paese, quasi raddoppiato negli ultimi anni. Questi risultati importanti raggiunti, anche in termini di investimenti e imprese, sono un disincentivo a voler rientrare”. Lo dice Maria Luisa Meroni, presidente di Confindustria Est Europa, interpellata da La Presse sulla crisi Russia-Ucraina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata