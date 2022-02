Roma, 22 feb. (LaPresse) – La Casa Bianca ha accolto con favore la decisione della Germania di bloccare il gasdotto Nord Stream 2. “Il presidente Biden ha chiarito che se la Russia avesse invaso l’Ucraina, avremmo agito con la Germania per garantire che il Nord Stream 2 non andasse avanti. Siamo stati in stretto contatto con la Germania durante la notte e accogliamo con favore il loro annuncio. Daremo seguito alle nostre misure oggi”, ha scritto la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki su Twitter.

