Roma, 22 feb. (LaPresse) – L’Alto rappresentante per gli Affari Esteri dell’Ue Josep Borrell ha annunciato di aver convocato per oggi una riunione straordinaria del Conisglio Affari esteri dell’Ue. Borrell, parlando all’arrivo al Forum ministeriale per la cooperazione nell’Indo-Pacifico a Parigi, ha affermato che oggi verranno adottate le prime sanzioni contro Mosca per il riconoscimento delle Repubbliche separatiste del Donbass.

