Vienna (Austria), 22 feb. (LaPresse/AP) – Il cancelliere austriaco Karl Nehammer ha riferito che Vienna ha convocato l’ambasciatore russo per protestare contro la violazione della sovranità ucraina da parte di Mosca. Nehammer ha affermato che l’Austria sostiene l’approccio dell’Ue di imporre sanzioni contro la Russia. “C’è una varietà di opzioni di sanzioni che ora devono essere utilizzate in modo mirato perché dobbiamo presumere che non abbiamo ancora raggiunto l’apice dell’escalation”, ha detto ai giornalisti a Vienna. Nehammer ha assicurato agli austriaci che, anche se la Russia dovesse interrompere immediatamente la fornitura di gas naturale, l’approvvigionamento energetico sarà garantito.

