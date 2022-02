Torino, 22 feb. (LaPresse) – Nelle motivazioni della sentenza della Corte d’Assise di Torino sull’assoluzione di Alex Pompa, il 20enne che uccise a Collegno il padre il 30 aprile 2020 per “legittima difesa”, il giovane viene descritto come “traumatizzato e terrorizzato dal padre”. La sera della tragedia il padre “dopo aver urlato ai familiari che li avrebbe uccisi (fatti a pezzetti, messi in una fossa)” si era “diretto in cucina verso il cassetto dei coltelli”, ricostruisce la Corte. La morte dell’uomo va dunque inserita nel contesto, e sarebbe avvenuta “nel corso di una lotta ingaggiata per sopravvivere”.

