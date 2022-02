Roma, 22 feb. (LaPresse) – Via libera dell’aula della Camera a un ordine del giorno al dl Milleproroghe che impegna il governo”a prevedere che le elezioni amministrative 2022 e i referendum sulla Giustizia si svolgano in un’unica giornata”. L’odg a firma di Igor Iezzi della Lega è stato approvato a larghissima maggioranza: 372 sì e 7 no. Il governo si è rimesso all’aula.

