Roma, 22 feb. (LaPresse) – “Il Pnrr è un’opportunità per garantire crescita duratura e posti di lavoro ai nostri giovani e ai disoccupati. Come Webuild prevediamo di assumere 9mila persone in Italia entro il 2022 a supporto delle numerose iniziative che ci coinvolgono nell’ambito del Piano di ripresa”. Lo afferma Pietro Salini, amministratore delegato di Webuild, in un’intervista al ‘Financial Times’.

