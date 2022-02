Roma, 22 feb. (LaPresse) – “Il Pnrr è ‘l’occasione Italia’. Una opportunità unica per risolvere e superare le debolezze del nostro Paese, per fare riforme necessarie, migliorare la pubblica amministrazione, dotare l’Italia di infrastrutture adeguate e sostenibili in grado di modernizzare le infrastrutture nel Sud del Paese”. Così Pietro Salini, amministratore delegato di Webuild, in un’intervista al ‘Financial Times’, dove mette in evidenza l’importanza di un approccio collaborativo tra tutte le forze in campo per riportare il Paese a crescere nel lungo periodo.

