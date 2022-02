Palermo, 22 feb. (LaPresse) – Inoltre, uno dei migranti tratti in salvo, bisognoso di cure mediche immediate, è stato condotto con urgenza nel porto di Roccella Jonica da una delle motovedette intervenute nel soccorso. 59 sono stati i minori salvati, molti dei quali erano non accompagnati. La nave Diciotti sta attualmente dirigendo verso il porto di Augusta, dove tutte le persone soccorse verranno fatte sbarcare.

