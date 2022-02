Milano, 22 feb. (LaPresse) – “Se continua così, Draghi se ne andrà. E se Draghi se ne andrà l’Italia cadrà in una voragine di cui non abbiamo neanche la più vaga percezione. Siamo in balia di una politica che è del tutto irresponsabile, che non fa mai i conti con la realtà ed ha sempre bisogno che arrivi un papà, che sia Draghi o Mattarella, a fare il lavoro per cui noi siamo pagati, che è quello di governare con serietà il Paese”. Così a Sky Tg24 Carlo Calenda, segretario di Azione, ospite di ‘Start’, a proposito delle tensioni all’interno della maggioranza e dell’atteggiamento “di chi siede in Consiglio dei ministri vota un provvedimento, ma poi lo boicotta in Parlamento per poter dire che lo ha boicottato”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata