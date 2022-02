Roma, 22 feb. (LaPresse) – E’ netta la discesa dei ricoveri di pazienti positivi al covid negli ospedali pediatrici italiani. Secondo i dati forniti da Aopi, l’Associazione degli ospedali pediatrici italiani, nella settimana fino al 21 febbraio le ospedalizzazioni sono attualmente 122 contro le 172 dei sette giorni precedenti. Di questi 119 bambini sono ricoverati in area medica e tre in terapia intensiva. 73 bambini sono nella fascia 0-4 anni (-26) mentre 49 nella fascia 5-18 (-49). Il picco dei ricoveri era stato registrato lo scorso 10 gennaio con 212. Il 69.4& dei bambini ricoverati nella fascia 5-18 anni (34 su 49) non è vaccinato.

