Roma, 22 feb. (LaPresse) – Oggi pomeriggio, in aula al Senato “voteremo contro, ma non contro Renzi, contro un singolo senatore, ma perche’ difendiamo valori e principi del M5s. Non ci sono requisiti per chiedere un conflitto di attribuzione”. Così il leader M5S Giuseppe Conte parlando con i cronisti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata