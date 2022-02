Milano, 22 feb. (LaPresse) – La Borsa di Mosca apre in perdinta con -8% e raggiunge picchi in discesa che sfiorano il 9% di perdita per l’indice Moex, principale inicatgore del mercato azionario russo dei titoli denominati in rubli. Il crollo è determinato dalle tensioni in Ucraina e l’annuncio del presidente russo Vladimir Putin di riconoscere l’indipendenza del Donbass, con le autoproclamate repubbliche di Donetsh e Lugansk.

