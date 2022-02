Roma, 22 feb. (LaPresse) – “Cosa succederà dipende da noi europei. L’Occidente deve fermare le mire espansionistiche di Putin, se non ci riesce sicuramente non si fermerà al Donbass ma punterà a Mariupol e poi magari oltre per avere il controllo del bacino del mar d’Azov”. Lo dice a LaPresse Fabio Prevedello, presidente onorario dell’Associazione Culturale Europea Italia-Ucraina Maidan. “Anche Hitler iniziò a invadere altri territori dicendo che andava a proteggere i tedeschi e non fu fermato prima che fosse troppo tardi…”.

