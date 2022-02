Roma, 22 feb. (LaPresse) – “La situazione è di grande tensione. Persone che conosco e abitano nei pressi del fronte hanno passato la notte in cantina. Nessuno vuole la guerra ma gli ucraini sono pronti a difendere la loro terra con le unghie e con i denti”. Lo dice a LaPresse Fabio Prevedello, presidente onorario dell’Associazione Culturale Europea Italia-Ucraina Maidan. Nel corso degli anni, in particolare prima della pandemia, l’associazione ha consegnato 300 tonnellate di aiuti umanitari al popolo ucraino in “orfanotrofi, centri anziani e alle famiglie bisognose” arrivando anche ad ottenere un importante riconoscimento dal governo locale. “Gli ucraini auspicano che con la diplomazia si possa ripristinare l’ordine – aggiunge ancora – tutti pregano affinché l guerra non ci sia non vogliono che altri connazionali muoiano”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata