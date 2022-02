Milano, 22 feb. (LaPresse) – “Il piano economico-finanziario approvato dal Cipess, vede investimenti per 14,5 miliardi più 7 miliardi circa di attività di manutenzione, per un volume complessivo di 21,5 miliardi, che saranno realizzati nei prossimi dieci anni”. Lo ha detto l’ad di Autostrade per l’Italia (Aspi), Roberto Tomasi, sul piano degli investimenti, sugli interventi per l’ammodernamento della rete e sui servizi funzionali alla sicurezza delle infrastrutture e alla mobilità sostenibile, durante l’audizione presso le Commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera dei Deputati.

