Milano, 22 feb. (LaPresse) – “Quest’anno abbiamo raggiunto un volume di circa un miliardo di investimenti realizzati. Abbiamo mantenuto attivi tutti i nostri cantieri in tutto il periodo pandemico”. Così l’ad di Autostrade per l’Italia (Aspi), Roberto Tomasi, sul piano degli investimenti, sugli interventi per l’ammodernamento della rete e sui servizi funzionali alla sicurezza delle infrastrutture e alla mobilità sostenibile, durante l’audizione presso le Commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera dei Deputati.

