New York (New York, Usa), 21 feb. (LaPresse/AP) – E’ segnato dai problemi tecnici il lancio di Truth Social, l’app di social media dell’ex presidente Donald Trump, che cerca un nuovo palcoscenico digitale per radunare i suoi sostenitori e combattere i limiti di imposti dalle big tech un anno dopo essere stato bandito da Twitter, Facebook e Youtube. Truth Social è stata offerta per il download dall’App Store di Apple a partire da oggi a un numero limitato di abbonati che avevano fatto una preordinazione, con altri aggiunti a una lista d’attesa per poter accedere nei prossimi 10 giorni. Il sito ha riscontrato problemi tecnici poco dopo il lancio, con segnalazioni degli abbonati che sono stati esclusi per ore. Altri hanno avuto problemi ad accedere. Il sito non dovrebbe essere aperto a chiunque voglia scaricarlo fino al prossimo mese. “A causa della grande richiesta, ti abbiamo inserito nella nostra lista d’attesa”, il messaggio ad alcuni di coloro che hanno tentato di accedere alla piattaforma, “ti amiamo”. Trump spera che Truth Social attiri le milioni di persone che lo hanno seguito su Twitter e allude a una terza corsa presidenziale, per innescare un’ondata di altri abbonati per giustificare i miliardi di dollari che gli investitori hanno scommesso sull’impresa. Secondo le classifiche di Apple, lunedì mattina Truth Social è stata la migliore app gratuita negli Stati Uniti.

