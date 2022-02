Bruxelles, 21 feb. (LaPresse) – “L’Unione reagirà con sanzioni contro coloro che sono coinvolti in questo atto illegale. L’Unione ribadisce il suo fermo sostegno all’indipendenza, alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina entro i suoi confini internazionalmente riconosciuti”. Così una nota congiunta del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. “Il riconoscimento dei due territori separatisti in Ucraina è una palese violazione del diritto internazionale, dell’integrità territoriale dell’Ucraina e degli accordi di Minsk. L’Ue ei suoi partner reagiranno con unità, fermezza e determinazione in solidarietà con l’Ucraina”, si legge nella nota. “La presidente von der Leyen e il presidente Michel – continua la dichiarazione – condannano con la massima fermezza la decisione del presidente russo di procedere al riconoscimento delle aree non controllate dal governo degli oblast di Donetsk e Luhansk in Ucraina come entità indipendenti. Questo passaggio costituisce una palese violazione del diritto internazionale e degli accordi di Minsk”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata