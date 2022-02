Milano, 21 feb. (LaPresse) – “Presto annunceremo anche ulteriori misure relative alla palese violazione degli impegni internazionali della Russia. Per essere chiari: queste misure sono separate e sarebbero in aggiunta alle misure economiche rapide e severe che abbiamo preparato in coordinamento con alleati e partner se la Russia dovesse invadere ulteriormente l’Ucraina”. Lo rende noto la Casa Bianca. “Continuiamo a consultarci da vicino con alleati e partner, inclusa l’Ucraina, sui prossimi passi e sull’escalation in corso della Russia lungo il confine con l’Ucraina”, aggiunge.

