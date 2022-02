Milano, 21 feb. (LaPresse) – “Se l’Ucraina dovesse entrare in possesso di armi di distruzione di massa, la situazione del mondo cambierebbe in modo drammatico. Tutti quelli che in Occidente vogliono manipolare l’Ucraina potrebbero aiutarla a dotarsi di queste armi”. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, parlando alla nazione.

