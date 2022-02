Milano, 21 feb. (LaPresse) – “Se questo è il modo in cui” Nato e Usa “vogliono comportarsi anche in territorio ucraino, l’obiettivo siamo noi. I missili Tomahawk possono raggiungere facilmente Mosca, in poco più di 30 secondi. Proprio come hanno fatto negli anni, dispiegando armamenti sempre più vicini alla frontiera e ignorando le nostre preoccupazioni. Non hanno fatto che fare ciò che volevano e presumo continueranno. Non sono d’accordo con questo e mai lo sarò”. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, parlando alla nazione. Putin ha definito gli impegni presi dalla Nato nel corso degli anni come “parole vuote”.

