Roma, 21 feb. (LaPresse) – Un vertice tra i presidenti russo e statunitense Vladimir Putin e Joe Biden non è ancora in programma. Lo ha comunicato il portavoce del leader russo, Dmitry Peskov in un briefing, secondo cui il Cremlino non ha ancora piani specifici al riguardo. Al momento, sono previsti colloqui solo tra il ministro degli Esteri Sergei Lavrov e il segretario di Stato americano Anthony Blinken. In precedenza era stato riferito che avrebbero potuto incontrarsi in Europa il 24 febbraio. “Lavrov potrebbe incontrare il suo collega americano questa settimana. Inoltre, non escludiamo contatti tra i ministri di Russia e Francia”, ha aggiunto Peskov.

