Milano, 21 feb. (LaPresse) – Il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres “è molto preoccupato per la decisione della Federazione russa relativa allo status di alcune aree delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk. Chiede una soluzione pacifica del conflitto nell’Ucraina orientale, in conformità con gli accordi di Minsk, come approvato dal Consiglio di sicurezza nella risoluzione 2202 (2015). Il segretario generale considera la decisione della Federazione russa una violazione dell’integrità territoriale e della sovranità dell’Ucraina e incompatibile con i principi della Carta delle Nazioni Unite”. Lo si legge in una nota del portavoce del segretario generale dell’Onu.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata