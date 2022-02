Roma, 21 feb. (LaPresse) – “Non posso non iniziare la nostra riunione senza fare riferimento al problema che oggi ci terrorizza tutti. Noi parliamo di referendum, di amministrative, mentre le truppe si ammassano ai confini dell’Ucraina e mentre una guerra, la più violenta in Ue, è di fronte a noi con un rischio enorme. Deve tornare a parlare la democrazia, non devono parlare le armi. La Russia ritiri le sue truppe minacciose. L’Europa sia unita, come ha detto Romano Prodi”. Così il segretario del Pd Enrico Letta aprendo la direzione nazionale dem al Nazareno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata