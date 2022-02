Milano, 21 feb. (LaPresse) – “Con la sua decisione, la Russia sta infrangendo tutte le promesse alla comunità mondiale”. Così la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock in una nota. “Il riconoscimento odierno da parte del presidente Putin delle sedicenti ‘Repubbliche popolari’ separatiste nell’Ucraina orientale rappresenta una palese violazione del diritto internazionale ed è un duro colpo per tutti gli sforzi diplomatici volti a una soluzione pacifica e politica all’attuale conflitto”, aggiunge, “chiediamo alla Russia di invertire la decisione e tornare sulla via della risoluzione dei conflitti diplomatici e politici in conformità con gli accordi di Minsk. Ribadiamo inoltre il nostro urgente appello alla Russia a smantellare le minacce militari al confine con l’Ucraina. Mettiamo espressamente in guardia contro un’ulteriore escalation militare da parte della Russia”.

