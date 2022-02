Milano, 21 feb. (LaPresse) – “Coordineremo la nostra risposta con gli alleati. Non permetteremo che la violazione da parte della Russia dei suoi impegni internazionali rimanga impunita”. Così la ministra degli Esteri britannica Liz Truss in una dichiarazione, in cui sembra suggerire che il Regno Unito è pronto ad agire contro la Russia per aver riconosciuto l’indipendenza di due territori nell’Ucraina orientale.

