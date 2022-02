Bruxelles, 21 feb. (LaPresse) – “È chiaro che la situazione delle ultime ore in Ucraina ci preoccupa non poco: l’Italia è in massima allerta per riuscire ad affrontare gli eventi con la massima preparazione”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a margine del Consiglio Ue Affari Esteri a Bruxelles.

