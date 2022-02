Roma, 21 feb. (LaPresse) – Il presidente della Francia Emmanuel Macron e il Cancelliere federale della Germania Olaf Scholz “hanno espresso delusione per lo sviluppo in Donbass” ma allo stesso tempo, “hanno indicato la loro disponibilità a proseguire i contatti”. Lo riferisce in una nota il Cremlino.

