Roma, 21 feb. (LaPresse) – “A quanti fossero tuttora presenti” in Ucraina “è ribadito l’invito a lasciare il Paese con i mezzi commerciali al momento disponibili e a seguire tutte le indicazioni delle autorità locali”. Lo afferma l’ambasciata italiana a Kiev in un messaggio indirizzato ai connazionali. L’ambasciata precisa che resta pienamente operativa a Kiev e che “segue assiduamente l’evolversi della situazione in Ucraina a tutela dell’incolumità e della sicurezza dei connazionali”.

